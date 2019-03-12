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12 мар 2019

На радость детишкам

На радость детишкам
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bugatti построила автомобиль для детей, который получил название Baby II. Новинка развивает скорость в пятьдесят километров в час, а ее стоимость составляет около тридцати тысяч евро. К слову, всего будет изготовлено пятьдесят автомобилей

Фактически, новинка является своеобразным преемником оригинальной машинки, которую Этторе Бугатти построил для своего четырехлетнего сына Роланда в 1926 году. Современная интерпретация детской машинки оснащена электромотором на задней оси, съемной литий-ионной батареей и системой рекуперации.

Интересно, что силовая установка обладает тремя режимами работы. В «детском» мощность ограничена 1,36 л.с., а максимальная скорость – 20 километрами в час. Во «взрослом» режиме мотор будет выдавать 5,5 л.с., а максимальная скорость увеличится до 45 километров в час. Опциональный ключ «Speed Key» позволит получить уже 13,6 л.с., и полностью снять ограничитель скорости. Что касается оснащения, то внешне автомобиль является уменьшенной копией спорткара Bugatti Type 35. Автомобильчик оснащен «мощными фарами», кожаным сиденьем, алюминиевой приборкой и эффективными тормозами.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авторевю

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