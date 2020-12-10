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10 дек 2020

Немцы решили возродить старинный Bugatti

Немцы решили возродить старинный Bugatti
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая дизайн-студия Uedelhoven Studios представила реплику легендарного Bugatti Type 35, правда есть два подвоха

Первый – это не реплика, а продукт современного восприятия модели.  Да, дорогие читатели Motorpage, это вам не Bentley в оригинале восстанавливать.  Здесь все несколько проще – дизайнеры адаптировали  стиль  легенды под современные реалии. Что получилось в итоге – машина сохранила свою компоновку  и характерные черты вроде открытых колес и уникальной решетки радиатора, однако, она стала ниже и длиннее. Сам кузов выполнен из углепластика.

А вот вам и второй подвох – это не машина толком, а дизайн проект.  Да, это макет, без какой-либо силовой установки, однако, хотя бы он существует в реальности, а не на бумаге. Впрочем, в Uedelhoven Studios уже заявили о том, что занимаются адаптацией технической части от неуказанного спорткара.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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