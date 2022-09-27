Автомобильный портал Motorpage
27 сен 2022

Почему Bugatti не будет выпускать кроссоверы?

Почему Bugatti не будет выпускать кроссоверы?
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас производством кроссоверов занимаются почти все производители спорткаров. Тренд был задан Porsche, потом его подхватили все остальные, вплоть до Ferrari. Впрочем, есть одна компания, которая никогда не будет разрабатывать кроссоверы

Имя этой фирме – Bugatti. И она никогда не встанет на этот скользкий путь. В недавнем интервью шеф-дизайнер марки, Ахим Аншайдт, заявил, что шаг по созданию кроссовера размоет идентичность бренда. Марка не хочет терять свой статус создателя уникальных продуктов, а кроссовер уже, априори, является массовым явлением.

К тому же, из-за своих мощных технических характеристик, у машин Bugatti нет прямых конкурентов. Потенциальный кроссовер стали бы сразу сравнивать и с Lamborghini Urus и c Ferrari Purosangue.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bugatti Chiron 2017 вид сверху

Bugatti не перейдет на выпуск электрокаров и кроссоверов

09 сентября 2022
Bugatti Chiron Pur Sport (2021) вид спереди

Эпоха Bugatti Chiron подошла к концу

22 июля 2022
Bugatti Chiron 2017 вид сверху

Финальные экземпляры Bugatti Chiron отделали золотом.

30 июня 2022

Взгляните на уникальный Bugatti Type 59/50S

15 июня 2022

Представлен Bugatti Chiron с мотором Toyota

18 апреля 2022
Bugatti Centodieci

Bugatti запускает производство спорткара Centodieci

31 марта 2022

 Новости Bugatti

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed TXL - exeed txl (2022) «к услугам состоятельных клиентов» Тест драйв
25 сентября 2022

Exeed TXL
"«К услугам состоятельных клиентов»"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro max (2022) как полный привод изменил характер
Тест драйв
20 сентября 2022

Chery Tiggo 8
"Как полный привод изменил характер Chery Tiggo 8 Pro Max"
Haval Dargo - haval dargo (2022) «сила воздействия»
Тест драйв
15 сентября 2022

Haval Dargo
"«Сила воздействия»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 5 3 7