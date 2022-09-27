Почему Bugatti не будет выпускать кроссоверы?

Сейчас производством кроссоверов занимаются почти все производители спорткаров. Тренд был задан Porsche, потом его подхватили все остальные, вплоть до Ferrari. Впрочем, есть одна компания, которая никогда не будет разрабатывать кроссоверы

Имя этой фирме – Bugatti. И она никогда не встанет на этот скользкий путь. В недавнем интервью шеф-дизайнер марки, Ахим Аншайдт, заявил, что шаг по созданию кроссовера размоет идентичность бренда. Марка не хочет терять свой статус создателя уникальных продуктов, а кроссовер уже, априори, является массовым явлением.

К тому же, из-за своих мощных технических характеристик, у машин Bugatti нет прямых конкурентов. Потенциальный кроссовер стали бы сразу сравнивать и с Lamborghini Urus и c Ferrari Purosangue.