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21 июн 2024

Представлен новый гиперкар Bugatti Tourbillon за 3 800 000 евро

Представлен новый гиперкар Bugatti Tourbillon за 3 800 000 евро
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bugatti представила свое новое творение - гиперкар Bugatti Tourbillon. Это первая модель бренда, оснащенная гибридной силовой установкой. Гиперкар оценили в 3 800 000 евро. Всего планируют собрать 250 экземпляров

Bugatti Tourbillon приходит на смену уже ушедшему с производства Chiron. Преемственность модели чувствуется и в деталях дизайна. Решетка радиатора стала заметно крупнее, оптика получила L-образные светодиодные элементы. Кузовные панели были значительно переработаны, а шасси сделали из высококачественного композита (T800). В компании рассказали, что облик Tourbillon также вдохновлен классическими моделями Typo 35, Type 41 Royale и Type 57SC Atlantic. Дополняют образ стильные колесные диски разного диаметра: 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади.

Tourbillon - это отсылка к сложнейшему механизму в механических часах, предназначенному для корректировки показаний хронометра относительно влияния гравитации Земли. Образ работы такого механизма имитирует новое рулевое колесо, которое поворачивается без центральной части. Там как раз расположились все показатели приборной панели. Здесь также имеется выдвижной экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay. 

Гиперкар оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 8,3-литровый мотор V16 мощностью 1000 л.с. и три электродвигателя на 800 л.с. Суммарная мощность - 1800 л.с. ДВС сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Емкость батареи - 24,8 кВт*ч. Этого хватит, чтобы проехать только на электроэнергии 60 км WLTC. Разгон до первой “сотни” займет 2,0 с. До 200 км/ч - 5 с. Скорости в 400 км/ч гиперкар сможет достигнуть за 25 с., что почти на 8 секунд быстрее Chiron.
 

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