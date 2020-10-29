Самый легкий и быстрый суперкар в мире рассекречен

Компания Bugatti представила экспериментальный прототип гиперкара под названием Bolide. Максимальная его скорость -500 километров в час, а разгон до сотни -2.1 секунды

Автомобиль может оказаться самым быстрым гиперкаром планеты на самых знаменитых гоночных треках. Расчётное время преодоления культового Нюрбургринга у новинки — 5 минут и 23,1 секунды, тогда как официальный нынешний рекорд, принадлежащий Porsche 919 Evo, лишь на 4 секунды меньше. А на трассе Ле-Мана Bolide в состоянии опередить нынешнего рекордсмена Toyota TS050 сразу на 8 секунд. При этом о самих рекордных заездах пока не сообщается.

Высота новинки составляет 993 мм при колёсной базе в 2743 мм. Прочие характеристики пока не сообщаются, но Bolide уже оказался заметно ниже стандартного Chiron, а между осями у него на 50 мм больше. Bolide весит примерно как российский Hyundai Solaris — всего 1240 килограммов.