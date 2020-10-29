Автомобильный портал Motorpage
29 окт 2020

Самый легкий и быстрый суперкар в мире рассекречен

Самый легкий и быстрый суперкар в мире рассекречен
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bugatti представила экспериментальный прототип гиперкара под названием Bolide. Максимальная его скорость -500 километров в час, а разгон до сотни -2.1 секунды

Автомобиль может оказаться самым быстрым гиперкаром планеты на самых знаменитых гоночных треках. Расчётное время преодоления культового Нюрбургринга у новинки — 5 минут и 23,1 секунды, тогда как официальный нынешний рекорд, принадлежащий Porsche 919 Evo, лишь на 4 секунды меньше. А на трассе Ле-Мана Bolide в состоянии опередить нынешнего рекордсмена Toyota TS050 сразу на 8 секунд. При этом о самих рекордных заездах пока не сообщается.

Высота новинки составляет 993 мм при колёсной базе в 2743 мм. Прочие характеристики пока не сообщаются, но Bolide уже оказался заметно ниже стандартного Chiron, а между осями у него на 50 мм больше. Bolide весит примерно как российский Hyundai Solaris — всего 1240 килограммов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Компания Bugatti остановила разработку нового гиперкара

07 октября 2020

Volkswagen Group одобрил продажу бренда Bugatti

17 сентября 2020
Bugatti Baby II

Bugatti разработал очень дорогой детский автомобиль

27 июля 2020

Bugatti отложит выпуск «доступной» модели из-за кризиса

22 июля 2020

Кондиционеры в Bugatti избыточны для автомобилей

15 июля 2020

В Bugatti объяснили причины отказа от седанов

21 февраля 2020

 Новости Bugatti

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato 2019 большой привет от питера, или что связывает kia cerato с фрг Тест драйв
28 октября 2020

KIA Cerato
"Большой привет от Питера, или Что связывает KIA Cerato с ФРГ"
Volvo S60 - volvo s60 (2019) пластическая операция генома
Тест драйв
26 октября 2020

Volvo S60
"Пластическая операция генома"
Porsche 911 Carrera 4S - porsche 911 carrera 4s (2019)
Тест драйв
23 октября 2020

Porsche 911 Carrera 4S
"Немецкая аннексия страны грёз"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 6 9 8 2