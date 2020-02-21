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21 фев 2020

В Bugatti объяснили причины отказа от седанов

В Bugatti объяснили причины отказа от седанов
Автор фото: фирма-производитель

Нашумевший проект 16C Galibier мог стать второй моделью компании, но так и не отправился в серию. И теперь известно, почему

В свое время этот автомобиль был прорывным. Концепт принципиально новой модели с четырьмя дверями и пятиместным салоном Bugatti показала еще в 2009 году, и практически сразу после премьеры Galibier у него появились вполне внятные серийные перспективы. Помесь седана и фастбека должна была выйти на рынок в 2013-м и стать самой массовой моделью: планировалось, что покупателей у нее будет раз в 10 больше, чем у тогдашнего «Вейрона».

Но что-то не срослось. Сначала сроки были сдвинуты на пару лет, а потом фирма полностью открестилась от этого проекта. И ладно, если бы автомобиль оказался сложным в техническом исполнении, но камнем преткновения стал… дизайн.  Шеф-стилист Bugatti Ахим Аншайдт заявил изданию Hagerty, что серийный Galibier должен был получить совершенно иную внешность, и работа над ней началась еще в начале десятилетия. В процессе создания серийной версии модель стала заметно крупнее, а в ее облике появились отсылки к историческим моделям. Но в результате, по словам художника, получилось нечто несуразное. Соответственно, поставленной изначально цели разработать стильный, динамичный и роскошный седан достичь не удалось. 

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