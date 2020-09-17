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17 сен 2020

Volkswagen Group одобрил продажу бренда Bugatti

Volkswagen Group одобрил продажу бренда Bugatti

Совсем скоро всемирно известный бренд может стать частью одного гордого хорватского стартапа

Как сообщает издание Car Magazine, руководство Volkswagen Group одобрило сделку между концерном и хорватской фирмой Rimac, но она ещё не получила одобрения наблюдательного совета VW. Да, Bugatti продают по причине того, что у руководства концерна отсутствует желание вкладывать деньги в развитие компании после кончины Фердинанда Пиеха, который долгое время возглавлял наблюдательный совет Volkswagen и питал любовь к Bugatti.

Вся загвоздка заключается в том, что семья Пиех всё ещё является одним из крупнейших акционеров концерна, и это накладывает сложности на проведение сделки.  В качестве выхода предполагается следующее - параллельно с передачей Bugatti под контроль хорватской компании свою долю в Rimac увеличит фирма Porsche.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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