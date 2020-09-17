Volkswagen Group одобрил продажу бренда Bugatti

Совсем скоро всемирно известный бренд может стать частью одного гордого хорватского стартапа

Как сообщает издание Car Magazine, руководство Volkswagen Group одобрило сделку между концерном и хорватской фирмой Rimac, но она ещё не получила одобрения наблюдательного совета VW. Да, Bugatti продают по причине того, что у руководства концерна отсутствует желание вкладывать деньги в развитие компании после кончины Фердинанда Пиеха, который долгое время возглавлял наблюдательный совет Volkswagen и питал любовь к Bugatti.

Вся загвоздка заключается в том, что семья Пиех всё ещё является одним из крупнейших акционеров концерна, и это накладывает сложности на проведение сделки. В качестве выхода предполагается следующее - параллельно с передачей Bugatti под контроль хорватской компании свою долю в Rimac увеличит фирма Porsche.