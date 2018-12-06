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6 дек 2018

Запчасти для Bugatti теперь можно купить на eBay

Запчасти для Bugatti теперь можно купить на eBay

Интересно, задумываются ли владельцы Veyron о таком извечном вопросе, как поиск запчастей? Во всяком случае, если однажды им в голову придет такая мысль, они смогут зайти на eBay и купить все необходимое там

Дело в том, что недавно один из автомобильных дилеров  Майями Braman Motors выставил на eBay элементы интерьера гиперкара Bugatti Veyron.  В комплект лота вошли: передняя панель, два кресла с ремнями безопасности, панели дверей со всеми переключателями, рычаг коробки передач, блок климат-контроля, центральная консоль, руль, перчаточный ящик  и прочие небольшие элементы интерьера.

По заявлению продавца, все запчасти находятся в состоянии "муха не сидела" - то есть они абсолютно новые. Кроме того,  все детали хранились в специальном помещении, где постоянно поддерживалась необходимая температура. 

Сообщается, что  интерьер подойдет для любого «Вейрона», выпущенного с 2006 по 2015 год.  Наверняка, подобным предложением  воспользуются любители конструирования различных реплик. Правда им придется раскошелиться, так как интерьерный комплект оценен в  145 тысяч долларов. 

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Авторамблер, motor

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