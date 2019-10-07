Cadillac готовит новый Escalade

Новое поколение флагманского внедорожника будет похоже на другие кроссоверы Cadillac, но сохранит узнаваемый профиль

На шпионских снимках особенно выделяется решетка радиатора, которая особенно похожа на ту, которой оснащается кроссовер XT6: ее боковые грани сужаются к низу. По бокам решетки находятся узкие фары, а под ними, кажется, расположены вертикальные противотуманки. В заднем бампере видны горизонтальные прямоугольные патрубки выхлопной системы, за ними можно различить детали независимой задней подвески.

Остальные детали автомобиля скрыты камуфляжем, под которым заметны фальшпанели. Но уже понятно, что внешность нового поколения будет перекликаться с дизайном других кроссоверов марки, таких как XT6 и XT5. Создается ощущение, что несмотря на общую с младшими кроссоверами дизайнерскую ДНК, Cadillac намерен существенно видоизменить новый Escalade, чтобы он мог составить достойную конкуренцию таким новинкам, как, например, Lincoln Navigator.