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13 окт 2022

Cadillac Escalade превратили в броневик

Cadillac Escalade превратили в броневик
Автор фото: фирма-производитель

Американцы превратили новый Cadillac Escalade в безумный трехрядный броневик. В проекте Vengeance (в переводе с английского «Месть») от фирмы Rezvani большой внедорожник General Motors меняется до неузнаваемости

Да, в этом рубленном кузове, где вместо стекол используются настоящие бойницы, трудно узнать роскошный внедорожник. Занятно, но интерьер здесь остается стоковым. Что касается силовых установок, то ателье построит броневик с любым, из доступных для Escalade, двигателем. то есть доступны конфигурации с турбодизелем 3.0 (281 сила, 623 Нм), бензиновым «атмосферником» 6.2 (426 сил, 623 Нм) и компрессорным V8 того же объёма (700 сил, 911 Нм).

К слову, вместе с автомобилем клиент может заказать специальный набор амуниции – бронежилеты, шлемы, противогазы…

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