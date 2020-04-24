Cadillac рассекретил очень длинный Escalade

Компания Cadillac отказалась от проведения отдельной презентации длиннобазного Escalade ESV и рассекретила его в онлайн-визуализаторе

Длина, ширина, высота и колесная база нового Cadillac Escalade ESV cоставляют 5766, 2059, 1942 и 3407 миллиметров соответственно. Внедорожник почти на 40 сантиметров больше стандартной модификации и на семь сантиметров длиннее предыдущей машины. По технике никаких изменений нет, что означает платформу GMT T1XX от пикапа Chevrolet Silverado, заднюю многорычажку, пневмоподвеску Air Ride, десятидиапазонный автомат и два двигателя на выбор.

Помимо 6,2-литрового бензинового V8, выдающего 426 лошадиных сил и 623 Нм крутящего момента, «Эскалейд» впервые можно оборудовать 3,0-литровым дизелем мощностью 281 лошадиную силу и 623 Нм крутящего момента.