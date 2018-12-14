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14 дек 2018

Новому Escalade – быть?

Новому Escalade – быть?

Зарубежные издания «трубят», что им удалось увидеть новый Cadillac Escalade. Правда потом они смущаются и говорят, что это лишь предположение, однако тут же приводят целую гору фактов на тему того, что  это именно Cadillac. Называют и предполагаемую дату дебюта - конец следующего года

Все дело в одном большом автомобиле, который попался шпионам из американского Motor1.  Они уже успели охарактеризовать его, как «нечто коренастое и просторное». В подтверждение  того мнения, что под камуфляжем скрывается Escalade, эксперты указывают на некоторые характерные кузовные элементы.  Среди  них решетка радиатора и оптика, которые очень похожи на подобные детали от недавно вышедшего кроссовера XT4.

В любом случае, если Cadillac и планирует выпустить свой флагманский кроссовер, то всю информацию по нему предпочитает держать в тайне. Сейчас нет никаких данных ни об оснащении модели, ни о её технических характеристиках. Однако есть предположение, что  автомобиль помимо стандартных моторов получит и гибридную силовую установку. 

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При написании новости использовалась информация:
motor1

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