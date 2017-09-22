Компания Cadillac привезет в Россию флагманский седан CT6 только с 3,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 335 л.с. и полным приводом. Об этом корреспонденту Motorpage.ru заявил директор по связям с общественностью российского отделения Cadillac Сергей Лепнухов. Прием заказов на новинку российские дилеры начнут до конца этого года.

Любопытно, что в Северной Америке Cadillac CT6 доступен и с 2-литровой «турбочетверкой» мощностью 265 л.с. Оба вышеназванных двигателя присутствуют в седане CTS, который продается на российском рынке.

Цены на Cadillac CT6 будут объявлены ближе к началу приема заказов. Вероятнее всего седан будет доступен в двух самых топовых комплектациях. Из-за мощного двигателя и импорта автомобиля из США его цена вряд ли будет конкурентоспособной на фоне Mercedes-Benz E-класса и BMW 5-й серии. Вероятнее всего, ценник перевалит за 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, вчера стало известно о назначении на должность российского отделения концерна General Motors, компании Дженерал Моторз Россия Эктора Валлери, который ранее возглавлял отделение GM в Мексике.