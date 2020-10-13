Cadillac остановил продажу в России своего единственного седана

На российском рынке роскошный седан Cadillac CT6, который собирался в США, продавался меньше двух лет

Компания Cadillac завершила российские продажи модели CT6, сообщает портал Wroom. Это единственный седан американского бренда, который был доступен на нашем рынке. На данный момент автомобиль уже исчез с официального сайта российского представительства компании.

Полноразмерный роскошный седан Cadillac CT6, который построили на платформе Omega, был представлен весной 2015 г. на мотор-шоу в Нью-Йорке. В конструкции машины широко использовали алюминий, из которого, в частности, выполнили все кузовные панели. До России эта модель добралась лишь в 2018 году. На нашем рынке автомобиль получил 3,6-литровый атмосферный двигатель V6. Мощность агрегата составляет 335 лошадиных сил. Мотор работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.