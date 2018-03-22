Седан CT6 для компании Cadillac — флагманская модель, но американцы без особых оглядок постоянно работают над его обновлением. Вот и спустя год после последнего — снова новшества.

Внешность, благодаря новым бамперам, радиаторной решетке и светотехнике, теперь еще было пересекается с концептом Escala.

Но главное, топовая версия получила двигатель V8 Hemi объемом 4,2 литра с двойным турбонаддувом. Мощность двигателя 557 л.с. Такая модификация получила приставку V-Sport. На обычных версиях мощность этого же мотора снижена до 500 л.с.

Отличить версию V-Sport можно по эксклюзивным 20-дюмовым легкосплавным колесам с летними шинами, разработанными специально для этой модели, тормозами Brembo и выхлопной системой с активными заслонками.

В списке режимов управления настройками появился «трековый», позволяющий менять алгоритм работы задних подруливающих колес, активных амортизаторов, распределения момента по осям и громкости выхлопа.

