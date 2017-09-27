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27 сен 2017

Cadillac отправил конвой автономных CT6 из Нью-Йорка в Лос-Анджелес

Cadillac отправил конвой автономных CT6 из Нью-Йорка в Лос-Анджелес
Автор фото: фирма-производитель

Компания Cadillac решила на деле доказать надежность  работы системы полуавтономного вождения Super Cruise и отправила 12 седанов CT6 с ней в пробег из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Система Super Cruise ничего революционного из себя не представляет: аналогичная есть в арсенале у, например, Tesla и Nissan. Она объединяет камеры, радары и датчики, а также систему ориентирования в пространстве с помощью GPS и позволяет передать электронике управление на скоростных шоссе. Автомобиль с ней способен самостоятельно замедляться и разгоняться, удерживать расстояние до впереди идущего транспорта и оставаться в полосе. Водитель должен быть готовым в любой момент перехватить управление.

Cadillac CT6 получил систему Super Cruise после обновления для 2018 модельного года. В будущем компания планирует устанавливать ее на все выпускаемые модели.

Напомним, что Cadillac привезет седан CT6 на российский рынок: продажи должны начаться до конца года. Машина будет доступна исключительно с 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 335 л.с., «автоматом» и системой полного привода.

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При написании новости использовалась информация:
Cadillac

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