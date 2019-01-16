Cadillac начал прием заказов на обреченную модель

С одной стороны - обычный Cadillac CT6. С другой - уникальный автомобиль, за которым будут охотиться. Между этими машинами можно смело ставить знак равенства, так как это одно и то же

Да, речь пойдет о Cadillac CT6, точнее, о его флагманской модификации CT6-V, которая была представлена прошлой весной на автосалоне в Нью-Йорке. Главной ее особенностью стал двигатель -первый в истории Cadillac агрегат V8 с двумя турбинами. Мотор снабжен двойными интеркулерами и системой отключения части цилиндров. Отдача двигателя составляет 557 лошадиных сил. К слову автомобиль является полноприводным, а вместе с мотором трудится 10-ступенчатый "автомат".

Теперь поговорим о грустном - всего этих автомобилей будет выпущено 275 штук, причем реализованы они будут лишь на территории США. А через полгода произойдет "крах" - выпуск модели будет свернут. Причина кроется в реструктуризации концерна General Motors: она подразумевает закрытие завода Detroit-Hamtramck, на котором ныне она и выпускается.