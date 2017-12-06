Российское отделение концерна General Motors рассекретило рублевые цены и комплектации на седан CT6. Модель будет продаваться у нас с безальтернативным сочетанием 3,5-литрового атмосферного двигателя V6 мощностью 335 л.с. и 8-ступенчатого «автомата».

Комплектаций всего две: Luxury и Platinium. Базовая версия обойдется в 3 990 000 рублей, хотя язык не поворачивается назвать ее базовой. Здесь уже есть кожаный салон, климат-контроль, 6-дюймовый экран на приборной панели, мультимедийная система с цветным экраном и 10 динамиками Bose. панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для телефона.

Топовый вариант стоит на 1,2 миллиона рублей дороже, то есть оценен в 5 190 000 рублей. У седана тут 4-зонный климат-контроль, полный комплекс систем безопасности, задние сиденья с электрорегулировками и функцией массажа, премиальная аудиосистема, полностью виртуальная приборная панель, передние сиденья с вентиляцией и подогревом и активная подвеска с несколькими предустановленными режимами.

Седан получился дешевле не только конкурентов из «немецкой тройки» (Audi A8, BMW 7-й серии и Mercedes-Benz S-класса), он почти на полмиллиона рублей дешевле представителей «второго эшелона» сегмента представительских седанов. Именно с ними ему и придется побороться за покупателя на нашем рынке.