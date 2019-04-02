Автопилот Cadillac ослеп

Ликуйте противники прогресса и автоматизации, теперь есть еще один повод высказываться против беспилотного транспорта. Недавно у одной из подобных систем обнаружился серьезный недостаток - она не переносит солнца

Речь идет об автопилоте Super Cruise, который компания Cadillac предлагает для автомобилей на североамериканском рынке. Именно у него и обнаружился серьёзный недостаток: при попадании на датчики системы яркого солнечного света она может попросту отключиться.

Предполагается, что солнце засвечивает камеры, с помощью которых автопилот анализирует дорожную ситуацию. Между тем, компания Cadillac уже обновляла систему в мае 2018 года, чтобы сделать её менее восприимчивой к боковому солнечному свету, но прямые лучи всё ещё являются проблемой.

Теперь автопроизводитель готовит новый пакет улучшений – разработчики думают о некотором смещении положения камер или установке специальных солнцезащитных фильтров. Когда будет готова улучшенная система – неизвестно.