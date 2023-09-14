Cadillac CT5 получил обновление

Компания Cadillac представила обновленный CT5. Производство автомобиля начнется в 2024 году

Ключевое изменение в дизайне - это новые вертикальные светодиодные фары и иной рисунок решетки радиатора. Салон слегка доработан. Форм-фактор передней панели не изменился, однако теперь здесь установлена единая широкая цифровая 33-дюймовая панель.

Силовая установка осталась прежней. В базовой комплектации - это бензиновый мотор объемом 2,0 л. Мощность - 240 л.с. Крутящий момент - 350 Нм. Флагманское исполнение оснащается бензиновым V6 объемом 3,0 л. Мощность - 340 л.с. и 549 Нм. Из трансмиссии предложен 10-ступенчатый гидромеханический “автомат”. Привод - задний или передний (как отдельная опция).