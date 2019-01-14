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14 янв 2019

Cadillac готовит электрический кроссовер

Cadillac готовит электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Новый CT6 стал не единственным информационным поводом для Cadillac. Компания поспешила сообщить о разработке полноценного электрического кроссовера

К сожалению, на данный момент автомобиль существует лишь в формате компьютерной модели, однако, представители марки заявили, что реальное воплощение будет близким к компьютерному аналогу.  К слову, весь дизайн выполнен в фирменном стиле современных моделей марки, а сам автомобиль будет предлагаться исключительно в 7-местном исполнении, а по габаритам он будет близок к модели CT6.

Надо отметить, что кроссовер будет построен на новой электрической платформе концерна General Motors, разработка которой подходит к концу. Эта модульная «тележка» впоследствии ляжет в основу множества моделей с разными типами кузова. Она позволит варьировать не только емкость расположенной под полом салона тяговой батареи, но и тип привода (передний, задний или полный). 

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, motor1

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