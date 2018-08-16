Компания Cadillac взяла курс на создание как можно большего числа кроссоверов и внедорожников, но и отказываться от седанов пока не собирается. Американцы вывели на тесты прототип новой модели

Это будет маленький седан, который придет на смену сразу двум моделям, ATS и CTS. Вероятнее всего модель получит индекс CT3, а ее основными конкурентами станут седаны Mercedes-Benz А-класса и Audi A3. Основными рынками сбыта станут Северная Америка и Китай.

Никакой информации о будущей новинке пока нет. По неподтвержденной информации, в отличие от своих конкурентов, маленький седан от Cadillac будет иметь задний привод. Моторную линейку составят 4-цилиндровые двигатели с турбонаддувом. Причем для машины будут доступны и автоматическая, и механическая коробки передач. Премьера маленького легкового Cadillac должна состояться в следующем году.

Любопытно, что именно из-за увлечения легковыми моделями весной этого года в отставку был отправлен глава Cadillac Йохан де Найсен, который проработал в этой должности около четырех лет. Продажи компании постоянно падали, только в этом году, в первом квартале, они впервые за долгое время показали рост, однако, злые языки утверждают, что продажи выросли только за счет активного стимулирования дилеров.

В первую очередь де Найсену вменяют в вину провальную рыночную стратегию. В то время как в мире росли продажи кроссоверов, он сосредоточился на разработке седанов. При этом седаны Cadillac не имели никакого преимущества по сравнению с конкурентами из Европы или Японии. Кроме того, он сорвал выход на рынок кроссовера XT5, то есть самая популярная модель марки (кроссовер SRX) задержалась на рынке дольше, чем планировалось. Наконец, компактный кроссовер XT компания представила только в этом году.

