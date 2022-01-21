Cadillac готовит премьеру «заряженного» Escalade

Компания Cadillac опубликовала в официальном твиттер-аккаунте видеоролик, намекающий на скорое появление у флагманского внедорожника Escalade V-модификации

До текущего момента в спортивной линейке Cadillac не было внедорожников и кроссоверов – только седаны. Так что «Эскалейду» выпала почетная роль изменить данную практику. К сожалению, кроме анонса у нас нет никаких данных о новинке – только предположения

Инсайдеры поговаривают, что «Эскалейд» позаимствует его у седана CT5-V Blackwing. Речь идет о моторе V8 с турбонаддувом, мощность которого составляет 677 лошадиных сил. Также есть намеки на то, что внедорожник получит доработанную внешность и усиленную тормозную систему. Дебют автомобиля намечен на середину 2023 года.