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21 янв 2022

Cadillac готовит премьеру «заряженного» Escalade

Cadillac готовит премьеру «заряженного» Escalade
Автор фото: фирма-производитель

Компания Cadillac опубликовала в официальном твиттер-аккаунте видеоролик, намекающий на скорое появление у флагманского внедорожника Escalade V-модификации

До текущего момента  в спортивной линейке Cadillac не было внедорожников и кроссоверов – только седаны. Так что «Эскалейду» выпала почетная роль изменить данную практику. К сожалению,  кроме анонса  у нас нет никаких данных о новинке – только предположения

Инсайдеры поговаривают, что «Эскалейд» позаимствует его у седана CT5-V Blackwing. Речь идет о моторе V8 с турбонаддувом, мощность которого  составляет 677 лошадиных сил.  Также есть намеки на то, что внедорожник получит доработанную внешность и усиленную тормозную систему. Дебют автомобиля  намечен на середину 2023 года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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