Cadillac готовится представить уникальный купе-кроссовер

Вся уникальность автомобиля в том, что к термину купе он подходит как нельзя лучше – двери то всего три!

Да, патентное ведомство США приоткрыло нам и читателям Motorpage завесу тайны над внешностью новинки. Да, в Cadillac строят не просто кроссовер, а настоящий купе-кроссовер, где первое слово главенствует над вторым. И речь сейчас не про трехдверный кузов, хотя и это уже показатель. Речь про облик в целом, потому как машина по своим пропорциям будет близка к купе как раз - длинный капот, короткие свесы и ниспадающая линяя крыши. Что же тогда здесь есть от кроссоверов? Комфорт и простор в салоне, например. Заявлено, что в машине будет создан царский комфорт для четверых пассажиров.

С технической точки зрения нас ожидает классический электромобиль. И здесь не будет никаких подробностей, потому как производитель рассказал только одно – машина окажется полноприводной и будет построена на некой особой платформе.