Cadillac научит новый Escalade самостоятельно перестраиваться

Компания представила обновленную версию трассового автопилота Super Cruise, который проявит чудеса самостоятельности

Трассовый автопилот Super Cruise позволяет двигаться в режиме «без рук» на определенных скоростных магистралях. Однако теперь система сможет самостоятельно перестраиваться из одной полосы в другую, следуя указаниям водителя. Чтобы активировать новую функцию, ему достояно будет включить поворотник, после чего электроника сама выберет подходящий момент для маневра.

Для расширения функциональности пришлось обновить сенсоры на корме, а также переписать алгоритмы работы полуавтономной системы вождения. Причем, как и прежде, она полагается на топографические данные, полученные от лидара, GPS, а также набор из камер и датчиков. Любопытно, что о каждом этапе перестроения сообщают подсказки на приборной панели. Например, туда выводится текущий статус системы и предупреждение о невозможности смены полосы — в таком случае водитель должен взять управление на себя.