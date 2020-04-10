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10 апр 2020

Cadillac не будет электрифицировать весь модельный ряд

Cadillac не будет электрифицировать весь модельный ряд
Автор фото: фирма-производитель

У седанов Cadillac CT4 и CT5 не будет «зелёных» версий. «Четырёхдверки» С и D классов останутся с бензиновыми моторами. Насколько долгим будет их жизненный цикл, пока не ясно

Как сообщает Cadillac Society, нынешние «четырёхдверки» CT4 и CT5 не получат электроверсий, а также вариантов с гибридными силовыми установками. Вероятнее всего, дело в том, что производитель решил не тратиться на разработку моделей в теряющих популярность сегментах – премиальных седанов классов C и D.

Сейчас в моторной гамме «младшего брата» есть базовый бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра с отдачей 237 л.с. (350 Нм), идущий в паре с восьмиступенчатым «автоматом», а также 309-сильный двигатель объёмом 2,7 литра (472 Нм), который агрегатируется с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Топовая версия CT4-V оснащается тем же 2,7-литровым мотором, форсированным до 325 л.с. (515 Нм).

В линейке Cadillac CT5 базовый мотор такой же, как и у «четырёхдверки» CT4, а для исполнения CT5-V предусмотрен 355-сильный трёхлитровый V6 с двойным турбонаддувом (максимальный крутящий момент – 542 Нм). Оба двигателя идут в комплекте только с десятиступенчатым «автоматом». Ранее предполагалось, что появится и «заряженная» версия модели, оснащённая 550-сильным битурбомотором V8 объёмом 4,2 литра (850 Нм) от CT6-V. Пока что такой версии на официальном американском сайте бренда нет.

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