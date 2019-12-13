Cadillac откажется от букв и цифр

На пресс-конференции в Детройте компания сообщила об отказе от цифробуквенных индексов и заявила о намерениях уже в следующем году показать совершенно новый кроссовер

Премиальный американский бренд планирует вернуться от нынешних названий своих моделей, которые представляют собой сочетания букв и цифр, к привычным реальным именам. Сейчас такое среди всей линейки носит лишь внедорожник Escalade (который уже очень скоро сменит поколение). Об этом заявил президент компании Стив Карлайл на встрече с журналистами в Детройте.

Что касается новинки, то ей должен стать некий электрический кроссове. Предполагается, что в новинку поместятся до шести пассажиров, а запас хода у кроссовера будет составлять 600-650 км. Также ему пообещали весьма продвинутый автопилот. Построят кроссовер на совершенно новой платформе и, по словам Карлайла, ее разработка продвигается ударными темпами. В целом создание этой новинки отвечает общей программе бренда по отказу от электромобилей в течение десяти лет.