Автомобильный портал Motorpage
13 дек 2019

Cadillac откажется от букв и цифр

Cadillac откажется от букв и цифр

На пресс-конференции в Детройте компания сообщила об отказе от цифробуквенных индексов и заявила о намерениях уже в следующем году показать совершенно новый кроссовер

Премиальный американский бренд планирует вернуться от нынешних названий своих моделей, которые представляют собой сочетания букв и цифр, к привычным реальным именам. Сейчас такое среди всей линейки носит лишь внедорожник Escalade (который уже очень скоро сменит поколение). Об этом заявил президент компании Стив Карлайл на встрече с журналистами в Детройте.

Что касается новинки, то ей должен стать некий электрический кроссове. Предполагается, что в новинку поместятся до шести пассажиров, а запас хода у кроссовера будет составлять 600-650 км. Также ему пообещали весьма продвинутый автопилот. Построят кроссовер на совершенно новой платформе и, по словам Карлайла, ее разработка продвигается ударными темпами. В целом создание этой новинки отвечает  общей программе бренда по отказу от электромобилей в течение десяти лет.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Шпионы засекли новый Cadillac Escalade

12 декабря 2019
Cadillac XTS 2018

Cadillac «убил» популярную модель

14 октября 2019

Cadillac готовит новый Escalade

07 октября 2019
Cadillac XT4 2019 вид спереди

«Заряженный» Cadillac XT4 дебютирует до конца года

19 июля 2019
Cadillac Escalade 2020

Новый Cadillac Escalade будет мощнее Lamborghini Urus

12 июля 2019
Cadillac CT5-V 2020

Спортивные «Кадиллаки» сохранят механическую коробку

04 июля 2019

 Новости Cadillac

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019 Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор
Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль
Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 8 5 0