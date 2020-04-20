Cadillac планирует скромный замах

В модельном ряду Cadillac может появиться субкомпактный кроссовер XT2 для конкуренции с такими моделями, как Mercedes-Benz GLA или BMW X1

Аналитики заявляют, что этот автомобиль руководители бренда пытаются представить уже несколько лет. Первая «весточка» о кроссовере появилась в 2014 году, когда в Соединенных Штатах был оформлен патент на название. Конечно, сам факт наличия патента ещё не говорит о том, что торговая марка непременно будет использована в ближайшее время, что и произошло в данном случае: у Cadillac истёк срок действия патента и его никто не продлил.

Но оказалось, что GM вовсе не отказался от идеи выпустить субкомпактный кроссовер, потому что в январе нынешнего года концерн подал в Бюро по патентам и товарным знакам США новую заявку, правда, наименование торговой марки сократилось с Cadillac XT2 до «просто» XT2. Патент в настоящее время находится на рассмотрении, однако, судя по всему, кроссовер XT2 всё-таки имеет перспективы однажды встать на конвейер.