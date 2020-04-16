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16 апр 2020

Cadillac подтвердил выпуск двух «горячих» седанов Blackwing

Cadillac подтвердил выпуск двух «горячих» седанов Blackwing

Когда в прошлом году Cadillac представил спортивные седаны CT4-V и CT5-V, многие фанаты были откровенно разочарованы: «заряженные» новинки заметно уступали в мощности своим предшественникам – ATS-V и CTS-V

Теперь производитель намерен исправить этот недочет: компания официально объявила, что обе модели получат экстремальную модификацию Blackwing. Правда, на использование одноименного мотора рассчитывать не стоит. Как сообщает Motor1, инженеры не смогли поместить могучий 4,2-литровый V8 от CT6-V в младшие модели. Скорее всего, CT4-V Blackwing получит 3,6-литровый V6 с двумя турбинами, а CT5-V Blackwing – 6,2-литровый V8 с механическим нагнетателем. У ATS-V и CTS-V эти агрегаты выдавали 470 и 649 л.с. соответственно.

В Cadillac заявили, что новые спортседаны гораздо быстрее проходят трассу Virginia International Raceway, но конкретных цифр не раскрыли. Также производитель пообещал, что каждая модель Blackwing будет доступна с механической трансмиссией, тогда как обычные CT4 и CT5, включая и V-версии, предлагаются только с автоматом. Помимо более мощных моторов, заявлены новые настройки шасси и некие продвинутые технологии – без конкретики. Обе новинки выйдут ограниченным тиражом, но его объем, опять-таки, пока не раскрывается.

При написании новости использовалась информация:
motor1

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