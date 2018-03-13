Буквально за месяц до премьеры на мотор-шоу в Нью-Йорке компания Cadillac опубликовала первый тизер своего самого маленького кроссовера в гамме, который получит индекс XT4.

Будущий конкурент Mercedes-Benz GLA и BMW X2 показали в профиль. Все что понятно: у машины будут вертикальные светодиодные фары в стиле XT5 и Escalade, такие же вертикальные фонари, которые протянутся от крыши до середины борта задней двери, ниспадающая линия крыши, рельфевный капот и довольно приличный задний свес.

Технические подробности об XT4 пока держатся в строжайшей тайне. По некоторым данным, по крайней мере для рынка США машина получит 2-литровый турбодвигатель мощностью более 250 л.с. В качестве трансмиссии будет предлагаться 8-ступенчатый «автомат».

Кроме того, кроссовер получит и версию с «мягкой» гибридной силовой установкой, где электромотору будет отведена роль стартера. Cadillac XT4 будет доступен как с передним, так и с полным приводом.