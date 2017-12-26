Концерн General Motors уже несколько лет как максимально сократил свое присутствие на российском рынке, сегодня он полноценно представлен исключительно брендом Cadillac (также у нас продаются американские модели Chevrolet).

В этом году продажи Cadillac в России растут. Этому способствовал и отложенный спрос и вывод на рынок кроссовера XT5. Тем не менее компания объявила о повышении цен на свои модели с 1 января этого года. Они вырастут на 6-8 процентов.

Так все комплектации кроссовера Cadillac XT5 подорожает на 300 тысяч рублей, а цены на внедорожник Escalade вырастут на 400 тысяч рублей. Первый сегодня стоит от 2 890 000 рублей, второй — от 4 850 000 рублей. В компании ничего не говорят о корректировки цен на спортседан CTS-V и представительский седан CT6. Вероятнее всего. их цены не изменятся: CTS-V представлен чисто номинально, а продажи CT6 стартовали совсем недавно.

При этом, судя по всему, у Cadillac в России остались приличные складские запасы автомобилей этого года выпуска (а может и предыдущего). Иначе сложно объяснить компенсации до 300 000 рублей по трейд-ину, субсидируемые кредитные ставки (от 6,75%), оплату части страховки каско (до 150 000 рублей) и даже дополнительную скидку на спесерию Cadillac Escalade Platinum.