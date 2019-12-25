Cadillac представил новинки для России

На специальном мероприятии Cadillac Christmas Tour компания представила два новых кроссовера, которые появятся на отечественном рынке уже в следующем году

Собственно, один из них нам уже хорошо знаком. Речь идет о модели XT5, которому несколько изменили внешность: появились новые бамперы, колесные диски и решётка радиатора. Любопытно, что светодиодная оптика будет идти уже в базовом исполнении. Также кроссоверу перекроили салон - изменилась передняя панель, и расширились возможности персонализации. Главное - одной «косметикой» не ограничились – произошли и важные технические изменения. Во-первых, у кроссовера появилась новая подвеска и тормозная система. Во-вторых, под капотом XT5 расположился новый двигатель – двухлитровый турбо-мотор на 200 лошадиных сил, который сочетается с девятиступенчатым автоматом.

Между тем, эта же связка мотор-коробка устанавливается и на новинку - семиместный кроссовер XT6. Надо отметить, что такое сочетание агрегатов теперь является безальтернативным. По умолчанию кроссовер будет идти в переднеприводном исполнении, а полный привод будет доступен как опция. К слову об опциях, покупателям XT5 и XT6 придется выбирать между двумя исполнениями Premium Luxury или Sport, которые отличаются не только внешним сталингом и опциями, но и техническими компонентами. Дело в том, что в каждом из них будут применены различные настройки адаптивной подвески, двигателя, коробки передач и рулевого управления.