Автомобильный портал Motorpage
25 дек 2019

Cadillac представил новинки для России

Cadillac представил новинки для России
Автор фото: фирма-производитель

На специальном мероприятии Cadillac Christmas Tour компания представила два новых кроссовера, которые появятся на отечественном рынке уже в следующем году

Собственно, один из них нам уже хорошо знаком. Речь идет о модели XT5, которому несколько изменили внешность:   появились новые бамперы, колесные диски и решётка радиатора. Любопытно, что светодиодная оптика будет идти уже в базовом исполнении.  Также кроссоверу перекроили салон -  изменилась передняя панель, и  расширились возможности персонализации.  Главное -  одной «косметикой» не ограничились – произошли и важные технические изменения. Во-первых, у кроссовера появилась новая подвеска и тормозная система. Во-вторых, под капотом XT5 расположился новый двигатель – двухлитровый турбо-мотор на 200 лошадиных сил, который сочетается с девятиступенчатым автоматом.

Между тем, эта же связка мотор-коробка устанавливается и на новинку - семиместный кроссовер XT6. Надо отметить, что такое сочетание агрегатов теперь является безальтернативным.  По умолчанию кроссовер будет идти в переднеприводном исполнении, а полный привод будет доступен как опция. К слову об опциях, покупателям XT5 и XT6 придется выбирать между двумя исполнениями Premium Luxury или Sport, которые отличаются не только внешним сталингом и опциями, но и техническими компонентами. Дело в том, что в каждом из них будут применены различные настройки адаптивной подвески, двигателя, коробки передач и рулевого управления.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Cadillac Escalade получит огромный изогнутый дисплей

17 декабря 2019

Cadillac откажется от букв и цифр

13 декабря 2019

Шпионы засекли новый Cadillac Escalade

12 декабря 2019
Cadillac XTS 2018

Cadillac «убил» популярную модель

14 октября 2019

Cadillac готовит новый Escalade

07 октября 2019
Cadillac XT4 2019 вид спереди

«Заряженный» Cadillac XT4 дебютирует до конца года

19 июля 2019

 Новости Cadillac

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 детализация счёта Тест драйв
23 декабря 2019

Toyota RAV4
"Детализация счёта"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик
Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"

Написано новостей:

2 4 9 3 9