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16 окт 2020

Cadillac представил самую быструю адаптивную подвеску в мире

Cadillac представил самую быструю адаптивную подвеску в мире
Автор фото: фирма-производитель

Американский Cadillac представил адаптивную подвеску Magnetic Ride Control четвертого поколения. В компании говорят о ней как о самом серьезном обновлении технологии, а также называют самой быстрой в мире — по сравнению с предшественником, скорость реакций увеличилась на 45 процентов

В MagneRide 4.0, как и в предыдущих генерациях, используют амортизаторы со встроенными в шток двойными электромагнитными катушками. Они действуют на находящуюся в рабочей камере магнитореологическую жидкость, которая в присутствии магнитного поля способна практически мгновенно менять уровень вязкости, зажимая подвеску.

Оптимальный уровень демпфирование для каждой из четырёх стоек определяют с помощью встроенных в ступицу датчиков вертикальных ускорений: они работают в четыре раза быстрее и «срисовывают» дорогу до тысячи раз в секунду. За перемещениями кузова относительно колеса при резких торможениях и в поворотах следит инерциальный измерительный блок.

В четвертой итерации MagneRide также переписан управляющий софт и заменено «железо», уменьшено внутренне трение (производитель говорит об эффекте «нулевого демпфирования»), а разница между разными ездовыми режимами сделана более явной. Плюс добавлены вторичные температурные карты, позволившие компенсировать изменения температуры жидкости в амортизаторе для более стабильной их работы, особенно во время динамичного вождения.

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