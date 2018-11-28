Cadillac прекращает производить автомобили

В рамках глобальной реструктуризации концерн General Motors закроет пять заводов на территории США и Канады, а также сократит 15 процентов персонала

Есть новости и похуже. В рамках этих процессов предполагается снять с производства несколько моделей, в том числе и флагманский седан CT6. Собственно, американская жизнь для модели закончится 1 июня следующего года. В дальнейшем, выпускать и продавать седан планируется только в Китае. На североамериканском рынке модель будет доступна до конца 2019-го в виде «прощальной» версии CT6-V с новой твин-турбо «восьмеркой» Blackwing. Кстати, абсолютно не ясно, как будут обстоять дела с CT6 на нашем рынке, хотя модель продается здесь уже целый год.

Между тем GM собирается удвоить вложения в разработку электрических и автономных транспортных средств. Часть сэкономленных средств, а, по мнению экспертов, реструктуризация обеспечит компанию шестью миллиардами долларов, пойдет на повышение качества автокомпонентов и на внедрение виртуальных инструментов при разработке автомобилей. Будет продолжена работа над выпуском транспортных средств на основе пяти новых платформ, особенно для пикапов, кроссоверов и внедорожников, в том числе и с электроприводом. Также увеличатся траты на оснащение других предприятий, повышение их производительности и на создание конкурентоспособной заработной платы.

Кстати, совсем недавно, президент США сделал заявление, в котором призвал компанию не закрывать производство в некоторых штатах: "Наша страна много сделала для General Motors. Лучше бы они вернулись и поскорее. Мы оказываем на них большое давление". Напомним, что возрождение производства, в том числе автомобильного, было одним из предвыборных обещаний Трампа.