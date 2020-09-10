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10 сен 2020

Cadillac привнесет в Россию лирику

Cadillac привнесет в Россию лирику
Автор фото: фирма-производитель

Американский бренд  привезет в Россию кроссовер Lyriq. Также нам обещаны новый Escalade, маленький XT4 и дизели для некоторых моделей

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq, дебютировавший в качестве концепта месяц назад, будет продаваться в России. Об этом управляющий директор Cadillac International Operations Кристиан Соммер рассказал в ходе онлайн-мероприятия, посвященного вектору развития премиального американского бренда. Его слова приводит агентство «Автостат». Каких-то особых подробностей топ-менеджер не раскрыл, отметив лишь, что «Лирику» отводится на российском рынке важная роль.

Электрокроссовер Cadillac Lyriq будет выпускаться в задне- и полноприводном исполнении. Его батарея емкостью около 100 киловатт-часов обеспечит запас хода примерно в 500 километров. В оснащение модели войдут 33-дюймовый мультимедийный экран, проекционный дисплей с двумя виртуальными панелями, автопарковщик с дистанционным управлением, акустика с 19 динамиками, последняя версия фирменного «автопилота».

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