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3 июн 2022

Cadillac раскрыл дату презентации своего гоночного болида

Cadillac раскрыл дату презентации своего гоночного болида

9 июня Cadillac покажет миру что-то интересное. Речь идет о новом гоночном болиде, который выставят на старт суточной гонки в Дайтоне. Автомобилю придется бороться с конкурентами от Porsche и BMW. Гонка состоится летом следующего года

К сожалению, технические характеристики прототипа пока не называются, но, вероятнее всего, он окажется гибридом, как этого требует регламент топовых классов современных гонок на выносливость. Инсайдеры же говорят, что силовая установка Project GTR (название болида) будет развивать около семисот лошадиных сил.

Что касается дизайна, то машина будет выполнена в соответствии с фирменным стилем марки, разумеется, с поправкой на гоночное предназначение. Из интересных особенностей, которые удалось рассмотреть на тизерах стоит выделить массивное  антикрыло, продольный «плавник» и необычные «закрылки» в районе колёсных арок.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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