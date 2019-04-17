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17 апр 2019

Cadillac раскрыл все подробности про седан CT5

Cadillac раскрыл все подробности про седан CT5
Автор фото: фирма-производитель

Компания Cadillac впервые показала новый седан CT5 еще месяц назад, ограничившись публикацией нескольких фотографий. Теперь новинка рассекречена полностью: накануне открытия автосалона в Нью-Йорке состоялась официальная презентация автомобиля, которая пришла на смену сразу трём моделям – ATS, CTS и XTS

Сообщается, что в основе Cadillac CT5 – доработанная заднеприводная архитектура Alpha. По габаритным размерам автомобиль близок к главным немецким конкурентам – Audi A6, BMW пятой серии и Mercedes-Benz E-класса. Интересно, что новинка обладает относительно небольшим багажником (337 литров), что примерно в полтора раза меньше чем у конкурентов, однако производитель заявляет, что салон будет чуть ли не самым большим в классе.

Что касается технической части, то седану полагаются два двигателя с системой start/stop: «турбочетвёрка» 2.0 (240 л.с., 350 Н•м) и трёхлитровый турбированный V6 (340 л.с., 400 Н•м). Оба мотора сочетаются с десятиступенчатым «автоматом». Привод – задний или опциональный полный.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Коммерсант

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