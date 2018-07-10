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10 июл 2018

Cadillac сделает конкурента BMW 8-й серии

Cadillac сделает конкурента BMW 8-й серии
Автор фото: USPTO

Еще месяц назад руководство Cadillac заявляло о том, что сократит количество легковых моделей и сосредоточится на кроссоверах. Но утечка из американского патентного бюро говорит о том, что американцы хотят создать конкурента BMW 8-й серии

Cadillac запатентовал дизайн большого купе. Несмотря на размеры, автомобиль создан по американским лекалам, с сильно заваленной к задней части крышей и совсем небольшим хвостиком багажника. В рисунках можно найти стилистические решения, которые Cadillac применял на концепте Escala, его компания показывала два года назад.

Никаких подробностей о проекте нет. Купе вряд ли появится в гамме раньше 2022 года. И если концепт был оснащен 4,2-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью около 500 л.с., то серийная модель, наверняка, получит гибридную силовую установку.

Кроме того, купе получит систему «полуавтономного вождения» Super Cruise, способную не только поддерживать расстояние до впереди идущей машины, но и удерживать автомобиль в полосе, а также самостоятельно перестраиваться на скоростных шоссе. Эту же систему после 2020 года получат все новые модели Cadillac.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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