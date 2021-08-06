Cadillac запустил продажи электрического кроссовера Lyriq

Компания Cadillac анонсировала старт приема заказов на электрический кроссовер Lyriq с 18 сентября. Его начальная стоимость на домашнем рынке в США составит 58 795 долларов. Автомобиль должен появиться и в России, однако, дата отечественного дебюта неизвестна

Важно заметить, что некоторое время кроссовер будет предлагаться лишь в одной конфигурации - с задним приводом и единственным электромотором. Агрегат будет развивать 340 лошадиных сил. Что касается запаса хода, то машина обладает батарейным блоком на 95 киловатт-часов, что обеспечивает 400-километровый пробег на одном заряде.

Чуть позже в гамме модификаций появится и двухмоторная полноприводная версия, однако, данных по характеристикам такого автомобиля в данный момент не существует. Равно как и точных сроков появления.