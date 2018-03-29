Автомобильный портал Motorpage
29 мар 2018

Младшенький: Cadillac представил самый компактный кроссовер

Младшенький: Cadillac представил самый компактный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Cadillac стремительно теряет аудиторию: сегодня основной рынок сбыта бренда находится в Китае, там продажи еще более менее стабильны, но у себя на родине позиции он уступает. Поэтому Cadillac остро нуждается в обновлении модельного ряда.

Компактный кроссовер XT4, который будет бороться с Mercedes-Benz GLC и Audi Q5, первая модель, созданная в рамках новой стратегии. Машина ориентирована на молодую публику в возрасте около 29 лет, тех, кто сегодня полностью игнорирует автомобили марки.

Дизайн кроссовера создан в фирменной стилистике марки, но на нем впервые опробованы новые стилистические элементы, которые перекочуют на следующие модели: радиаторная решетка, Y-образные фары и L-образные фонари.

Машина построена на той же платформе, что и Opel Insignia последнего поколения. По длине колесной базы (2779 мм) XT4 проигрывает конкурентам, но представители компании говорят о том, что в салоне будет также просторно.

Машина довольно богато оснащена: уже в базовой версии светодиодные фары, 2-зонный климат-контроль, обшитый искусственной кожей салон, передние сиденья с электрорегулировками. Двигатель анонсирован пока один: 2-литровый турбомотор мощностью 241 л.с. , который агрегатируется с 9-ступенчатым «автоматом». Кроссовер будет доступен как в полно- так и в переднеприводном исполнениях.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Cadillac CT6

Cadillac CT6 получил новый двигатель

22 марта 2018
Cadillac XT4

Cadillac показал дизайн своего маленького кроссовера

13 марта 2018
Cadillac Escalade

Cadillac привез в Россию обновленный Escalade

01 февраля 2018
Cadillac XT5

Cadillac повысит в России цены

26 декабря 2017
Cadillac CT6

Cadillac привез в Россию флагманский седан CT6

06 декабря 2017
Cadillac CT6

Cadillac отправил конвой автономных CT6 из Нью-Йорка в Лос-Анджелес

27 сентября 2017

 Новости Cadillac

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках» Тест драйв
28 марта 2018

Haval H6 Coupe
"Haval H6 Coupe ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках»"
Datsun on-Do - datsun on-do выбираешь умом, а прикипаешь сердцем
Тест драйв
27 марта 2018

Datsun on-Do
"Datsun on-DO выбираешь умом, а прикипаешь сердцем"
Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano
Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 3 0