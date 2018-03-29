Cadillac стремительно теряет аудиторию: сегодня основной рынок сбыта бренда находится в Китае, там продажи еще более менее стабильны, но у себя на родине позиции он уступает. Поэтому Cadillac остро нуждается в обновлении модельного ряда.

Компактный кроссовер XT4, который будет бороться с Mercedes-Benz GLC и Audi Q5, первая модель, созданная в рамках новой стратегии. Машина ориентирована на молодую публику в возрасте около 29 лет, тех, кто сегодня полностью игнорирует автомобили марки.

Дизайн кроссовера создан в фирменной стилистике марки, но на нем впервые опробованы новые стилистические элементы, которые перекочуют на следующие модели: радиаторная решетка, Y-образные фары и L-образные фонари.

Машина построена на той же платформе, что и Opel Insignia последнего поколения. По длине колесной базы (2779 мм) XT4 проигрывает конкурентам, но представители компании говорят о том, что в салоне будет также просторно.

Машина довольно богато оснащена: уже в базовой версии светодиодные фары, 2-зонный климат-контроль, обшитый искусственной кожей салон, передние сиденья с электрорегулировками. Двигатель анонсирован пока один: 2-литровый турбомотор мощностью 241 л.с. , который агрегатируется с 9-ступенчатым «автоматом». Кроссовер будет доступен как в полно- так и в переднеприводном исполнениях.

