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26 апр 2021

Новый Cadillac Escalade приедет в Россию в июне

Новый Cadillac Escalade приедет в Россию в июне
Автор фото: фирма-производитель

Буквально несколько часов назад закончилась конференция с топ-менеджментом GM, в которой приняли участие наши корреспонденты. Мы ожидали новостей о запуске нового Escalade и Tahoe в России и теперь мы знаем дату!

Итак, оба внедорожника приедут к нам в июне! К сожалению, все подробности о модели будут доступны ближе к моменту дебюта, так что пока мы будем высказывать лишь версии. Предположительно изначально внедорожники приедут нам в короткобазных исполнениях, однако и длиннобазные версии с индексом ESV должны приехать в Россию. По крайней мере, препятствий к этому мы не видим, благо текущее поколение как раз предлагается в двух версиях.

Что касается двигателей, то в США у Escalade моторная линейка не ограничивается бензиновым V8. Последовав примеру самого младшего кроссовера XT4, GM решил добавить дизель и в гамму нового Escalade. Речь идет о трехлитровом 281-сильном моторе Duramax. К слову, трансмиссия здесь -10-ступенчатый автомат.

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