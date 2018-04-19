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19 апр 2018

Отправлен в отставку президент Cadillac

Отправлен в отставку президент Cadillac
Автор фото: фирма-производитель

В последнее время в мировом автопроме одна отставка следует за другой. Не успели все обсудить уход главы концерна Volkswagen AG Маттиаса Мюллера, как руководство концерна General Motors объявило об увольнении глава отделения Cadillac Йохана де Найсена.

Причем это именно увольнение, а не добровольный уход в отставку. В концерне, конечно, поблагодарили де Найсена за развитие марки, но отметили, что Cadillac должен двигаться дальше. Йохан де Найсен проработал в должности около четырех лет. Продажи компании постоянно падали, только в этом году, в первом квартале, они впервые за долгое время показали рост, однако, злые языки утверждают, что продажи выросли только за счет активного стимулирования дилеров.

В первую очередь де Найсену вменяет в вину провальную рыночную стратегию. В то время как в мире росли продажи кроссоверов, он сосредоточился на разработке седанов. При этом, седаны Cadillac не имели никакого преимущества по сравнению с конкурентами из Европы или Японии. Кроме того, он сорвал выход на рынок кроссовера XT5, то есть самая популярная модель марки кроссовер SRX задержался на рынке дольше, чем планировалось. Наконец, компактный кроссовер XT компания представила только в этом году.

Пост руководителя Cadillac теперь займет Стив Карлайл, который до недавнего время возглавлял отделение General Motors в Канаде.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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