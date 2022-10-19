Автомобильный портал Motorpage
19 окт 2022

Представлен Cadillac Celestiq

Представлен Cadillac Celestiq
Автор фото: фирма-производитель

Компания Cadillac рассекретила серийную версию своего флагманского электрокара Celestiq. Необычный дизайн автомобиль сохранил, а заодно получил уникальные опции

Да, новый электрокар марки, можно сказать, получился космическим – стремительный силуэт с острыми гранями навевает на мысли о каком-нибудь звездолете. Впрочем, можно пронаблюдать и преемственность с некоторыми прошлыми моделями марки – Escalade, CT6. В любом случае автомобиль получился самобытным и узнаваемым.  В интерьере же тотальный хайтек - пять экранов, причем диагональ самого большого из них составляет 55 дюймов.

Базируется Celestiq на глобальной платформе Ultium. Ходовая часть лифтбека спроектирована ради обеспечения максимальной плавности хода: поэтому электрокар по умолчанию оснастят адаптивной подвеской с пневмоэлементами. Что касается силовой установки, то пока заявлена только одна конфигурация  с двумя моторами совокупной мощностью в 600 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Rezvani Cadillac Escalade Vengeance

Cadillac Escalade превратили в броневик

13 октября 2022
Сadillac

Сadillac разрабатывает новый компактный кроссовер

08 июня 2022

Cadillac раскрыл дату презентации своего гоночного болида

03 июня 2022

Сadillac Lyriq будет ездить вечно, но не везде

19 мая 2022
Cadillac Escalade-V (2023)

Представлен заряженный Cadillac Escalade

12 мая 2022
Cadillac Lyriq (2023)

Представлен полноприводный Cadillac Lyriq

05 мая 2022

 Новости Cadillac

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"

Написано новостей:

3 1 6 5 6