Представлен Cadillac Celestiq

Компания Cadillac рассекретила серийную версию своего флагманского электрокара Celestiq. Необычный дизайн автомобиль сохранил, а заодно получил уникальные опции

Да, новый электрокар марки, можно сказать, получился космическим – стремительный силуэт с острыми гранями навевает на мысли о каком-нибудь звездолете. Впрочем, можно пронаблюдать и преемственность с некоторыми прошлыми моделями марки – Escalade, CT6. В любом случае автомобиль получился самобытным и узнаваемым. В интерьере же тотальный хайтек - пять экранов, причем диагональ самого большого из них составляет 55 дюймов.

Базируется Celestiq на глобальной платформе Ultium. Ходовая часть лифтбека спроектирована ради обеспечения максимальной плавности хода: поэтому электрокар по умолчанию оснастят адаптивной подвеской с пневмоэлементами. Что касается силовой установки, то пока заявлена только одна конфигурация с двумя моторами совокупной мощностью в 600 лошадиных сил.