Представлен Cadillac Lyriq

Американский концерн представил серийную версию электромобиля Lyriq, которая практически не отличается от концепта!

Да, концептуальная машина в свое время удивила всех необычным дизайном и очень радует тот факт, что серийную машину не стали упрощать. Острые грани кузова, передняя решётка со светодиодным наполнением, ультратонкая оптика – все это осталось в наличии. Изменились лишь боковые зеркала – вместо камер стоят обычные.

Что касается технических характеристик, то на данный момент представлена только одна версия автомобиля. Ее силовая установка состоит из одного электромотора, который установлен на задней оси и развивает 342 лошадиных сил. Емкость батареи – 100 киловатт-часов. Несколько странно, что при таком большом аккумуляторе, у нас сравнительно скромный запас хода – чуть более 450 километров.