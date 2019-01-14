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14 янв 2019

Представлен Cadillac XT6

Представлен Cadillac XT6
Автор фото: фирма-производитель

Новый кроссовер был представлен на автосалоне в Детройте. Строго говоря, новым автомобиль можно назвать лишь с точки зрения дизайна, так как построен он на базе уже существующего Cadillac XT5

Да, в основе новинки лежит платформа C1XX, на которой построена модель XT5, правда, в случае с XT6 платформу решили слегка удлинить. Интересно, что в базовом исполнении автомобиль будет исключительно переднеприводным, а полный привод станет опцией.

Что касается двигателя, то и он был заимствован у XT5. Новый кроссовер оснащается аналогичным мотором – атмосферником V6, объемом 3.6 литра и мощностью в 314 лошадиных сил. Кстати, трансмиссию Cadillac XT6 получил иную - на автомобиле установлен 9-ступенчатый «автомат» GM Hydramatic, в то время как XT5 получил 8-ступенчатую АКПП.

Американские дилеры Cadillac начнут принимать заказы на новую модель уже весной. А вскоре XT6 появится и на российском рынке: в российском представительстве GM планируют начать прием заказов в четвертом квартале 2019 года.

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