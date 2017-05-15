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15 май 2017

Рассекречен новый седан Cadillac

Рассекречен новый седан Cadillac
Автор фото: фирма-производитель

Седан Cadillac XTS одна из самых популярных моделей американского бренда на китайском рынке. Оно и понятно: создавалась машина специально для местного рынка. Однако, в Cadillac решили не почивать на лаврах, а при смене поколений провести довольно масштабное обновление

Во внешности произошли эволюционные изменения: серьезно изменилась передняя часть седана, появились фирменные фары с вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями, добавилось хрома. Сзади изменилась форма оптики, да место для крепления номера переехало с крышки багажника на бампер.

Зато по технической части седан обновится масштабно. Второе поколение Cadillac XTS будет построено на платформе GM E2XX вместо нынешней устаревшей как технически так и морально платформы GM Epsilon II. Шестиступенчатый «автомат» уступит место современной 9-диапазонной коробке передач. В гамме моторов появится серьезно модернизированный двигатель V6 объемом 3,6 л. Его мощность будет увеличена с 304 до 310 л.с.

Ожидается, что второе поколение Cadillac XTS будет представлено летом на автосалоне в Пекине.

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При написании новости использовалась информация:
Autohome

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