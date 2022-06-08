Сadillac разрабатывает новый компактный кроссовер

В распоряжении китайских СМИ оказались патентные изображения новой модели Cadillac — кроссовера, который, по неофициальной информации, встанет на ступень ниже XT4 и будет стоить дешевле

Название новинки пока не раскрывается, хотя, скорее всего автомобиль представят под наименованием XT3. По агрегатам новинка будет полностью повторять старшую модель XT4, то есть здесь будет использована платформа E2XX, а моторная гамма будет состоять из бензиновых турбомоторов (объемом в полтора и два литра), мощностью в 150 и 190 лошадиных сил.

Что касается дизайна, то здесь в глаза сразу бросается двухуровневая оптика, причем все фары выполнены в виде узких полос. Жаль только, что новинку мы не увидим в России - General Motors закрыла свой бизнес на нашем рынке.