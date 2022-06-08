Автомобильный портал Motorpage
8 июн 2022

Сadillac разрабатывает новый компактный кроссовер

Сadillac разрабатывает новый компактный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

В распоряжении китайских СМИ оказались патентные изображения новой модели Cadillac — кроссовера, который, по неофициальной информации, встанет на ступень ниже XT4 и будет стоить дешевле

Название новинки пока не раскрывается, хотя, скорее всего автомобиль представят под наименованием XT3. По агрегатам новинка будет полностью повторять старшую модель XT4, то есть здесь будет использована платформа E2XX, а моторная гамма будет состоять из бензиновых турбомоторов  (объемом в полтора и два литра), мощностью в 150 и 190 лошадиных сил.

Что касается дизайна, то здесь в глаза сразу бросается двухуровневая оптика, причем все фары выполнены в виде узких полос.  Жаль только, что новинку мы не увидим в России -  General Motors закрыла свой бизнес на нашем рынке.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Cadillac раскрыл дату презентации своего гоночного болида

03 июня 2022

Сadillac Lyriq будет ездить вечно, но не везде

19 мая 2022
Cadillac Escalade-V (2023)

Представлен заряженный Cadillac Escalade

12 мая 2022
Cadillac Lyriq (2023)

Представлен полноприводный Cadillac Lyriq

05 мая 2022

Cadillac готовит премьеру «заряженного» Escalade

21 января 2022
Cadillac CT6 2019 вид спереди

Автомобили Cadillac лишились автопилота

29 декабря 2021

 Новости Cadillac

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Exeed LX - exeed lx (2021) чьи места займет exeed lx на рынке
Тест драйв
02 июня 2022

Exeed LX
"Чьи места займет Exeed LX на рынке"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка
Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 7 3