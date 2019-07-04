Спортивные «Кадиллаки» сохранят механическую коробку

В линейке V-Series окажутся не только модификации с автоматом, но и автомобили, которые понравятся любителям рычага и трех педалей

По информации издания Muscle Cars And Trucks, верность механике намерен сохранить Cadillac в новых моделях спортивной линейки V-Series. При этом речь идёт не о простых седанах CT4-V и CT5-V, а о более мощных моделях CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing.

Сообщается, что текущие модели V займут место прежней линейки V-Sport, а на вершине гаммы окажутся автомобили в новом исполнении Blackwing , которое названо в честь мощного двигателя V8 от уходящего седана Cadillac CT6-V. Вполне возможно, что новинки будут оснащаться именно этим мотором, хотя какого-либо подтверждения этому, на данный момент нет.