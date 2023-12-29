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29 дек 2023

Стартовали продажи обновленного Cadillac CT5

Стартовали продажи обновленного Cadillac CT5

Компания Cadillac начинает продажи обновленного седана CT5 на ключевом для данной модели рынке - в Китае. Цены стартуют от 289 000 юаней (примерно 3 663 000 рублей)

Рестайлинговый Cadillac CT5 отличается новой Y-образной светодиодной оптикой. В остальном внешних изменений практически нет. Другое дело салон. На передней панели теперь установлен 33-дюймовый экран, сочетающий в себе “приборку” и мультимедийную систему. Расширен функционал “мультимедийки”, появились сервисы Google и Wi-Fi роутер 5G. Доработаны также электронные ассистенты помощи водителю. Немного изменился дизайн мультифункционального рулевого колеса.

Силовая установка осталась прежней. Стандартная версия оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 241 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Версия подороже получила турбированный V6 объемом 3,0 л. Мощность - 340 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Обе версии комплектуются 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - передний или полный. 

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