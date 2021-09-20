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20 сен 2021

В Cadillac расширят линейку моделей Blackwing

В Cadillac расширят линейку моделей Blackwing
Автор фото: фирма-производитель

У каждого уважающего себя автопроизводителя есть линейка заряженных автомобилей. У Mercedes - это AMG. У Volkswagen – Model R. Интересно, что у Cadillac  тоже есть подобная линия – Blackwing

Сейчас она состоит из двух моделей – оба седаны -  CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing. Однако, совсем скоро к ним присоединится  еще один автомобиль.  Если вы подумали, что речь пойдет про какой-нибудь кабриолет или купе, то спешим огорчить – таких автомобилей не будет. Во-первых, на машины такого форм-фактора падает спрос. Во-вторых, в GM все силы бросают на электрификацию.

Но какой автомобиль войдет в Blackwing? Отвечаем – это будет Escalade. Шпионы уже не раз замечали эту версию на испытаниях. По предварительным данным, автомобиль получит двигатель 6.2 на 700 лошадиных сил.  Предполагается, что этот внедорожник станет конкурентам таким моделям как Jeep Grand Cherokee Trackhawk и Dodge Durango SRT Hellcat.

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